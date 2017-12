—En el último torneo estuve muy tranquilo, acá me trataron muy bien. Lo que pasa es que no voy a cambiar mi carácter, lo que debo cambiar es mi forma de actuar, de hablar. Hoy me voy de está institución pero puedo volver. Hace dos meses tuve ofertas de Honduras y no la acepté. Me hablaron de Bolivia hace seis meses y recomendé a un colega; hace poco me volvieron a llamar de Bolivia y tampoco quise ir. Pero ahora siento que es la oportunidad de cambar de aires, de no quedarme en la comodidad que me ha dado el Herediano para trabajar.