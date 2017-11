Nombres como Marvin Solano, Daniel Casas, Rónald Mora, Vinicio Alvarado, el portugués Guiherme Farinha, el argentino Martín Cardetti y el mexicano Fernando Palomeque figuran como alternativas con alguna disponibilidad, para no recurrir a extranjeros sin recorrido en el país o timoneles de algún otro equipo de Primera, aunque en el club no se refieren a nadie en particular.