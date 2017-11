"Antes me presionaba más y pensaba porque me pasaban esas cosas en momentos clave. Ahora no cuestiono y solo acepto. Yo voy con la voluntad de Dios, me ha tocado difícil, yo sé que sí, pero estas cosas me ayudan a madurar. Hay gente que comenta cosas para destruir, pero yo sé que vendrán cosas muy buenas y voy a trabajar por alcanzar mi meta. Lo que Dios tenga para mí lo voy a aceptar", dijo.