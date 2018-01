“Mauricio no ha dejado de entrenar, estaba con una bursitis (causa hinchazón y dolor) en la cadera, que ya casi la tenemos controlada y no le molesta nada. Sin embargo, durante estas semanas ha tenido que hacer un trabajo diferenciado con relación al resto de los arqueros, pero no es nada grave y lo podremos ver dentro de los convocados en cualquier momento”, indicó Gómez.