“Los fines de semana cuido a mis nietos porque mi hija trabaja en una soda y ese día que él me llamó para que fuera le dije: ‘Vea papi, primero que todo no tengo plata y también tengo que cuidar a los hijos de su hermana’, entonces quedamos en que la próxima me avisa con tiempo y yo le digo a ella que no los puedo cuidar porque voy para el estadio”, relató doña Leticia.