“Yo no voy a cambiar nunca, pase lo que pase. Lo cierto es que hoy estamos mal porque es una derrota que duele. Pero vamos a seguir adelante, esto es muy largo. Todos pueden pensar que la Liga está sentenciada, pero yo no lo pienso, y creo que el entrenador del otro equipo tampoco. No ha sido un año malo”, añadió.