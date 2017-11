“Siempre la visión de los periodistas es esa, por qué salió a jugar tan defensivo. No, Australia nos presionó, nos quitó el balón, con mala intención o fútbol agresivo que el árbitro permitió. Nos presionó y no pudimos encontrar claridad con la pelota, en eso hay que ser sincero. No es que uno mande a jugar atrás, es visualizar la acción que se está dando, no que el técnico lo mandó a jugar defensivamente, es lógico que me iba a defender, porque tenía que controlar el partido en los primeros minutos, pero igual teníamos opciones de salir jugando”, explicó.