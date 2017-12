Soy malo para decir ¡feliz año! Quizás porque desde siempre me pareció una expresión que igual sale del corazón como simplemente de la lengua, casi en automático. Funciona, lo sé, y hasta me he ido acomodando. Me sale más fácil si escribo un “¡estamos vivos!”, casi una tradición personal, con el más sincero agradecimiento de saberlo a usted al otro lado de esta columna.