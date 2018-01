De la lectura del tipo penal se desprende claramente que: 1- como miembro del Poder Legislativo, y dicho sea de paso diputado de oposición de una bancada de tres diputados, no tengo una relación jerárquica con los altos mandos del Poder Ejecutivo; y 2- la reforma al Reglamento mencionado no genera un beneficio económico o ventaja indebida para una persona en particular. Todo lo contrario, remover barreras al comercio nos beneficia a todos. Es más, el artículo 46 de nuestra Constitución Política señala que “es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora”.