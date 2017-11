Uno de los datos más relevantes, y que mejor muestra dónde están los puntos críticos, es el que se obtiene al desagregar el número de homicidios producto del crimen organizado y de la delincuencia común. Las muertes por venganzas han crecido de 0,3, en el 2010, a 5,5, en el 2016. Esto, de nuevo, habla de una realidad que no se arreglará tampoco invocando pasados idílicos que no han existido. Se corre el riesgo de no entender que aquí influyen elementos, incluso regionales, que dificultan las respuestas y trascienden a las propias administraciones.