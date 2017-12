Perfil presidencial. Frente a esta realidad, ¿qué hacer? Como demócrata de nacimiento, no creo en el abstencionismo o, peor aún, en propuestas populistas, y menos autoritarias. Creo que la realidad latinoamericana nos deja contundentes evidencias sobre la importancia de resolver los problemas, a partir de mejores políticos y políticas públicas. Para ello, debemos exigir cualidades que nos permitan depurar la clase política. Propongo para estas elecciones observar entre los candidatos las siguientes características: primero, la preparación no solo políticamente integral, sino, humanista. Segundo, la firmeza moral que se requiere en estos tiempos, y ello puede ser más fácil de hallar a partir de la experiencia previa de ese funcionario y, ojo, que la falta de experiencia no es un plus, sino una interrogante.