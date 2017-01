Un ‘pura vida’ deshumanizado

No es un secreto que el sistema de salud público es una de las mayores frustraciones

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

L os costarricenses somos reconocidos mundialmente como personas agradables, carismáticas y serviciales. Ya lo hemos leído en diferentes medios de comunicación y así se nos ha acreditado el título de “el país más feliz del mundo”.

Sin embargo, usted y yo sabemos que la realidad puede ser un “poco” distinta. Hemos perdido la esencia de los valores que nos caracterizan. Por ejemplo, recuerdo cómo hace muchos años atrás caminábamos por las calles saludando a todos sin importar si nos conocíamos o no.

Hoy, en algún lugar, entre aplicaciones tecnológicas y el corre corre diario, nos hemos quedado perdidos. Vivimos una guerra al volante, en el supermercado, en el trabajo y hasta en los hogares. Nos hemos convertido en campeones mundiales en la disciplina de “quejas” sin aportar ni una sola solución o propuesta.

Norte perdido. Como médico, debo reconocer que en el área de la salud también nos hemos dejado ganar. De una u otra manera, hemos perdido la esencia de cumplir el objetivo real. Por concentrarnos en nuevas tecnologías y enfocarnos en el conocimiento, hemos ido relegando la satisfacción de los pacientes.

En el ámbito académico, nos dejamos llevar por conceptos, exigencias y notas. Y este puede ser el más caro error que pague la sociedad. Simplemente, no podemos dar lo que no tenemos. Si no trabajamos en crear una generación de profesionales con vocación y conciencia, estaremos acumulando más y más desencanto entre los costarricenses.

Precisamente, leyendo la experiencia negativa en un centro médico que el abogado Pablo Ureña dio a conocer a través de la sección de opinión de este medio, el pasado martes 11 de enero (“ Maltrato en la CCSS ”), mi preocupación se inquieta aún más.

No podemos permitir que esto suceda. Sería una irresponsabilidad como profesionales y como ciudadanos ignorar las demandas que requiere nuestro país para poder ejercer con orgullo todos esos adjetivos halagadores que portamos como ticos.

Conscientes de esta necesidad, hemos hecho el esfuerzo de ir cambiando nuestra cultura, volcándonos a graduar profesionales humanizados con el objetivo de que se conviertan en ciudadanos humanizados, que es lo que tanto necesita Costa Rica.

Cambio de actitud. Pero hoy, situados en este 2017, en una era tecnológica y gregaria, ¿qué significa humanizar? De repente puede ser una pregunta difícil de contestar. Desde nuestro punto de vista, humanizar significa conectarse, sensibilizarse, comprender y desprenderse. Un verbo compuesto de cuatro acciones que marcan la diferencia.

En una época en la que la marca de la ropa o el modelo de un vehículo define la identidad de las personas, humanizar es devolver la importancia al rostro que cada uno tenemos.

Porque nuestros pacientes son humanos, con sueños y temores, es que los profesionales de las ciencias de la salud debemos gestar una nueva cultura, un nuevo estilo de vida.

El costarricense está desencantado por muchas razones, y no es un secreto que el sistema de salud público es una de las mayores frustraciones. Para muchos, es una tortura asistir a un centro médico. Pablo Ureña y todos los pacientes se resienten por el trato que reciben y la imagen de los profesionales médicos va en decadencia, sin importar si trabajan en el ámbito público o privado.

Falla. Costa Rica tiene las bases y todo el potencial para convertirse en un país que ofrece atención médica de primer nivel, pero el recurso humano falla. El sector médico no se está enfocando en mejorar la calidad de vida de las personas sino más bien en reducir la lista de citas diarias.

La gabacha blanca que portamos es el principal símbolo del poder que tenemos de cambiar vidas, pero no lo estamos valorando. Tenemos en nuestras manos la oportunidad de sustituir una queja por una sonrisa y de cambiar la decepción que “muchos Pablos Ureña” han experimentado, por alivio y bienestar.

Los estudiantes que mañana serán nuestros médicos deben graduarse también con méritos humanizados y las facultades académicas deben propiciar estas competencias.

Mientras tanto, nosotros como ciudadanos tenemos la misión de portar meritoriamente el “pura vida” que copiosamente alardeamos.

Ojalá hoy entre las miles de tareas que tiene pendiente, el estrés de los problemas cotidianos sin resolver y en el contexto del inicio de este nuevo año, pueda detenerse cinco minutos a reflexionar sobre este tema y que, sobre todo, pueda realizar acciones que de una u otra manera vayan cambiando la realidad nacional y nos convierta en un país verdaderamente feliz.

El autor es decano de la Facultad de Medicina de la Ucimed.