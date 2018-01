Un reciente estudio de Conservación Internacional, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie) y otros investigadores, publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences determinó que la planta del café es sumamente sensible a condiciones bioclimáticas, concentradas en zonas tropicales de altura, suelos fértiles, buena humedad y altamente dependiente de abejas meliponas para la polinización. Por tanto, es extremadamente vulnerable al cambio climático.