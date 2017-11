Un magistrado no cumpliría el papel de acompañar como litigante al amigo en despachos judiciales. No se interesaría en conocer o consultar detalles de sumarias activas. Y nunca permitiría que fondos privados pagaran su transporte, su comida y su estadía. Suficiente con su propio salario para sus gastos. Tendría la suficiente nobleza para distinguir entre el ofrecimiento de almuerzos para gozar del poder del juez y tener la charla sincera con la persona y no con el puesto judicial.