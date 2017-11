Mitos. Principal historia de terror: ya no importa si los estudiantes leen o no en primer grado o, dicho de otra manera, ya no debemos enseñarles a leer en primer grado. Esta leyenda es común en la mayoría de los centros educativos. Entre muchas otras, como por ejemplo: ya no se les puede exigir nada a los alumnos porque saben que pueden quedarse; los papás no ayudan con las tareas porque saben que da igual si los niños pasan o no; ya no importa si escriben banano con v o con b (este no lo supero) y a los chiquillos les da vergüenza estar moviendo la lengua para estudiar la fonética.