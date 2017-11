Una interpretación teológica de los escritos políticos de Lutero permite al menos cinco argumentos fundamentales para constituir un Estado laico en Costa Rica; a saber: 1. No hay un fundamento bíblico para un Estado confesional ni religioso; 2. Hay más bien una separación del poder político y religioso, sin injerencia del uno sobre el otro; 3. El Estado secular debe gobernar sobre los asuntos temporales y los cristianos deben obedecer en relación con el bien común; 4. La Iglesia no debe gobernar sobre los asuntos temporales, y no debería tener injerencia en los asuntos políticos; y 5. La Iglesia tiene únicamente el gobierno espiritual, el de la palabra.