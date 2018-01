Mientras un presidente no asuma en serio el problema y, aun antes, a su propio ministro. Mientras la mayoría de la prensa aborde sucesos en vez de denuncias valientes de carteles, no solo de tráfico, sino de lavado, corrupción e impunidad, como acostumbran sus heroicos pares colombianos, mexicanos y brasileños. Mientras los diputados no aborden el problema con la legislación especial y los presupuestos subsecuentes que posibiliten su implementación real. Mientras los magistrados, jueces y fiscales no se especialicen a tono con una renovada política criminal interinstitucionalmente coordinada.