¿La educación de antes era mejor?

Los titulares sobre educación me hacen sentir como si estuviera teniendo una pesadilla: ya no queda nada de la buena educación de antes. La educación de ahora es un gasto donde cada centavo cuenta, y no un derecho democrático de la ciudadanía. En las escuelas ya no se aprende, al menos eso dicen las pruebas internacionales, ahora se trata de jugar, de participar en los actos cívicos, de los festivales y cualquier otra cosa, menos ver los contenidos de la asignatura.

Los docentes pasaron de ser ciudadanos reconocidos por su trabajo noble a la patria y a la ciudadanía, a ser valorados como funcionarios públicos mal formados y con privilegios. Ya no queda nada de la época dorada de nuestros antepasados, cuando nos sentíamos agradecidos con lo que teníamos.

Este sentimiento colectivo, que ha venido creciendo con las noticias y diversos informes, tiene profundos sesgos que, bajo la apariencia de verdad, se ha filtrado en la opinión pública. En primer lugar, nunca ha existido una época dorada en nuestra educación. Siempre la educación ha sido imperfecta, excluyente, con vacíos, sin suficientes recursos y construida con el esfuerzo de actos heroicos.

Ideas obsoletas. En segundo lugar, el educador de antes no era mejor que el de ahora. En estos días leí el libro Canto del cisne, del pedagogo Juan Enrique Pestalozzi, autor que influyó fuertemente en el pensamiento educativo del siglo XIX.

Pestalozzi comparte en este libro la sabiduría que una vida dedicada a la educación nos puede transmitir. A pesar de la admiración que le tengo, sus ideas sobre el aprendizaje de los niños resultan hoy inaceptables. Los supuestos del autor sobre el aprendizaje de una lengua, el desarrollo del pensamiento y otros temas están llenos de buenas intenciones, pero carecen de ciencia.

En pocas palabras, si Pestalozzi resucitara en nuestra tiempo, sería un docente con problemas para hacer su trabajo. Tendría que informarse de los avances en todos los campos del conocimiento humano.

La educación, sin lugar a dudas, es un hecho social e histórico. Se beneficia del desarrollo de los pueblos, de la lecciones aprendidas del pasado, de las luchas del presente y de los sueños por cumplir.

La valoramos y la percibimos según el momento histórico, según la subjetividad de la época. Por tanto, el malestar educativo que vivimos es un asunto más del presente que del pasado.

El futuro. ¿Qué deberíamos mejorar de cara al futuro? Lo primero, sería la percepción sobre la educación que tenemos. La educación recibe ataques injustos, de sectores que tienen ideas ingenuas sobre el poder de la educación.

La educación que recibimos en los centros de enseñanza no es todopoderosa. La educación no resuelve los problemas de la sociedad, no debe hacer el trabajo que es responsabilidad de otros. Educar para la vida va más allá de un horario de clases.

Concluyo llamando a la reflexión a quienes se quejan de la educación del país, a los medios de comunicación que fomentan titulares injustos y miopes, a aquellos que creen que la calidad de la educación se resuelve administrando el dinero.

La educación del país los necesita. Escuchen nuevas voces, conozcan experiencias innovadoras. La educación está cambiando.

El autor es asesor en el área curricular del Ministerio de Educación Pública.