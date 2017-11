3. “Maria Rojas”: se consultó al medio de comunicación sobre el segundo apellido para localizarla; sin embargo, la periodista quien redacta la nota no contaba con la información. El IMAS tiene dos personas registradas en el Sistema de Información sobre Población Objetivos (SIPO) con el mismo nombre y apellido en Ciudad Cortés de Osa: María Rojas Rojas, quien cuenta con el beneficio aprobado y completado por ¢567.000, tramitado el 20 de octubre; y María de los Ángeles Rojas Chinchilla, la cual no cuenta con trámite aprobado; no obstante, según el SIPO, vive en un lugar que no fue afectado por la emergencia.