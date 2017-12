2. Efecto de la contaminación sónica causada por la navegación sobre algunas especies de cetáceos como delfines y ballenas. Aclaración: esta no es solo producto de la actuación de las 33 embarcaciones de la flota camaronera, involucra a las miles de embarcaciones que navegan por nuestros mares. Por otro lado, hoy no se usan radares localizadores, la ubicación se hace mediante GPS. No existen estudios científicos que demuestren que los barcos camaroneros afecten la comunicación y orientación de estos animales.