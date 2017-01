Proyecto de vivienda sin irregularidades

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

En la edición del pasado 21 de enero, La Nación tituló en primera página “Banhvi financia plan de vivienda cargado de irregularidades”, relacionado con la aprobación de un proyecto de 168 viviendas en Tilarán, Guanacaste. Al respecto, la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) aclara:

1. Recomendación técnica favorable. La entidad autorizada que tramitó el proyecto (Coopenae), la Dirección encargada de analizar los proyectos en el Banhvi (Dirección Fosuvi) y la gerencia general avalaron técnicamente el proyecto y recomendaron a la Junta Directiva su aprobación (oficio GG-ME-0773-2016 y anexos). El criterio del asesor legal, que difería en algunos aspectos y que no es vinculante, fue abordado y rebatido en el informe de la gerencia. Asimismo, la auditoría interna formuló observaciones, pero en ningún momento objetó el proyecto ante la Junta Directiva.

2. Viabilidad ambiental. Ante la Municipalidad, el proyecto se tramitó en dos etapas. La primera, como urbanización (154 lotes) y, la segunda, como fraccionamiento frente a calle pública (39 lotes). La primera cuenta con la viabilidad ambiental aprobada. La segunda no la requería por la modalidad en que se aprobó. No es cierto que los permisos municipales no tengan validez; son actos declaratorios de derechos, aprobados en firme por la municipalidad competente. Por ley, el Banhvi debe respetar los permisos en firme otorgados por otras entidades públicas en el ámbito de sus competencias.

3. Disponibilidad de agua. La Junta Directiva acogió lo recomendado por la administración (áreas legal y técnica) en el sentido de condicionar la aprobación del proyecto a la construcción y entrega de un tanque de almacenamiento. Así quedó plasmado en el punto 15 del acuerdo de aprobación, según el cual la formalización de los 168 casos “deberá efectuarse hasta que se concluya la construcción del tanque de almacenamiento de agua potable y este sea recibido de conformidad por el AyA”. El AyA confirmó la disponibilidad de agua potable y en oficios de 11 y 17 de enero del 2017 cumplió con la aclaración que había solicitado el asesor legal sobre este punto.

4. Permisos de construcción. Por tratarse de una compra de lotes con servicios, según la normativa vigente, los permisos de construcción pueden tramitarse en una etapa posterior. Así quedó plasmado en el punto 5 del acuerdo de aprobación: “Previo al inicio de las obras y realización de desembolsos, la entidad autorizada deberá verificar que todas las viviendas cuenten con el permiso de construcción otorgado por la Municipalidad de Tilarán”.

Como puede observarse, una lectura integral del informe presentado por la administración del Banhvi, el acuerdo de la Junta Directiva que aprobó el proyecto y los oficios del AyA, habría permitido despejar las supuestas “irregularidades” señaladas en el reportaje periodístico. Reafirmamos entonces que la aprobación del proyecto Las Brisas de Tilarán, que tiene como único fin beneficiar a 168 familias en extrema necesidad,se apega absolutamente a la normativa aplicable.

Rosendo Pujol

Presidente de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda.