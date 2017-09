Examen de internado en la CCSS

Hace algunos meses, cuando la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tomó la decisión de promover el examen de internado, buscaba ofrecer imparcialidad, eliminar posibles conflictos de interés o sesgos que pudieran estar poco visibles, inspirados en la responsabilidad institucional de velar por la seguridad de los pacientes que acuden a los servicios de salud.

Esta obligación institucional fue confirmada por la Sala Constitucional (voto número 2016-0016361, del 4/11/2016), en que reitera la legalidad y constitucionalidad de lo actuado por la CCSS dada la autonomía que la Constitución le otorga para cumplir su responsabilidad.

Antecedentes. La prueba, con una entidad de reconocido renombre internacional, fue aplicada por primera vez a fines del año 2016, y los resultados fueron sorpresivos para algunos, mientras que para otros ratificaba lo que era una fuerte sospecha entre el gremio profesional: contamos en el país con entidades formativas que pueden codearse con las mejores del mundo, mientras que otras deben mejorar para que sus egresados logren un perfil de desempeño aceptable. Se ha requerido tiempo para que los resultados fueran comprendidos por los diversos actores involucrados: universidades, estudiantes, padres de familia y el mismo personal de salud.

Me he permitido recordar algunos antecedentes, ya que se encuentra en consulta una normativa vía decreto que no solo desconoce este antecedente, sino que omite el rol de la Caja Costarricense de Seguro Social, lo que no deja de llamar la atención y generar preocupación.

No quisiera pensar que existe una intención por derivar este proceso en función de intereses particulares que no son los de los pacientes. Situación que implicaría un claro retroceso de las aspiraciones del país de seguir una ruta de desarrollo basada en las mejores prácticas internacionales, tal y como lo exige la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sino también un claro y manifiesto riesgo para una población que exige los más altos niveles profesionales del personal médico en la seguridad social.

Internado. La profesión de la medicina es una de las mas nobles. El último año –conocido como internado rotatorio– si bien se realiza en los establecimientos de la CCSS, el mismo está bajo la responsabilidad de cada universidad. La CCSS al ser la responsable de la prestación de servicios de salud, está llamada a establecer las normas y reglas que todos deben cumplir para que el paciente se sienta seguro y protegido y, a la vez, que los estudiantes logren el aprendizaje deseado. Es por ello que promover mecanismos e instrumentos objetivos que lo faciliten es y será una tarea permanente.