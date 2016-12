Difícil dar marcha atrás en globalización

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Muchos quisieran poder dar marcha atrás, o al menos detener la acción de natura, en materia de edad. La finada folclorista tica Carmen Granados, Rafela, cuando le preguntaban cuántos años tenía, contestaba: “Ninguno; año que me va llegando me lo voy gastando, porque, ¿para qué los quiero?”.

En materia financiera, es un hecho que muchos no logran acumular ahorro porque colón que les llega, colón que disparan. Pero, como me propongo mostrar en este escrito, en globalización no es fácil dar vuelta en “U”… excepto que se esté dispuesto a hacer un sacrificio enorme en términos del bienestar colectivo.

La apertura al comercio exterior en bienes, y más recientemente en materia de servicios así como de capitales, solo parece ir en un sentido. Ella ha permitido a empresarios de países pequeños como Costa Rica producir no solo para el mercado doméstico, sino para otros grandes como el de Norteamérica, la Unión Europea y Asia, para citar unos pocos casos.

Las divisas así generadas han permitido importar bienes y servicios (B&S) de muchos rincones del mundo. La globalización ha creado fuentes de trabajo en todo el orbe, que han sacado de la pobreza a cientos de millones de seres humanos. Y los bajos precios de los B&S adquiridos han aumentado el poder de compra real de casi todo el mundo.

La globalización permanentemente crea ganadores, pero también perdedores. Los ganadores siempre son los consumidores del orbe y muchos trabajadores. Los perdedores suelen ser empresarios y trabajadores que se desempeñan en actividades que no logran adaptarse al cambio y que resultan barridos por la producción eficiente que enfrentan de otros lados.

Esto, si no es bien enfrentado, podría crear focos de pobreza y también desigualdad de ingresos y de riqueza entre los miembros de la sociedad.

Por mucho tiempo, la preocupación de los definidores de las políticas públicas fue atenuar (“pobres tendréis siempre con vosotros”) la pobreza. Hoy se piensa que es responsabilidad de ellos también atenuar la desigualdad. La desigualdad puede darse porque unos progresan mientras otros retroceden, o porque unos avanzan a mayor velocidad que otros. Lo primero constituye una legítima preocupación; lo segundo, no tanto.

PUBLICIDAD

Tecnología y desigualdad. Siempre las nuevas tecnologías, que aumentan la productividad, han alterado el statu quo. La imprenta de caracteres móviles acabó con los (bellos) manuscritos iluminados, el tractor desplazó a muchos paleros, la faja transportadora hizo lo mismo con los cargadores de ancha espalda, la electricidad quitó un gran negocio a los fabricantes de candelas y las centrales automáticas desplazaron a las simpáticas telefonistas de antaño, entre muchos ejemplos.

Sin embargo, ha ocurrido que los desplazados pronto han encontrado ocupación en actividades alternativas que la nueva riqueza genera. Algunas telefonistas pasaron a ser estilistas y hasta ganaron más en su nueva ocupación y algunos cargadores se convirtieron en solicitados personal trainers, etc. La carreta típica costarricense, que en mucho fue desplazada por el pick-up, pasó a ser pieza de museo, que periódicamente también se exhibe en lindos desfiles en la ciudad capital. Dejó de ser vehículo de trabajo para convertirse en obra de arte.

Para algunos connotados analistas, el advenimiento de los containers y el transporte multimodal a que dieron origen resultó tener más importancia en el comercio internacional que todos los TLC suscritos por los países del mundo. Ellos hicieron parecer más pequeño el planeta Tierra y pusieron, de manera barata, baratísima, más posibilidades de consumo a la disposición de todos.

Las grandes obras que construye en Limón la concesionaria APM Terminals tienen como propósito atender claras necesidades que se han generado en este sentido.

La Internet ha puesto a la disposición de muchos una gran cantidad de servicios, que son aprovechados cada vez más por más gente. Del teléfono celular han sacado ventaja no solo los estudiantes sino el mecánico, el hojalatero y el fontanero, quienes en su día laboral típico pueden atender una clientela mayor.

Pero la nueva tecnología también ha servido para abrir diferencias importantes de ingresos entre los miembros de la sociedad. Hoy, quienes tienen ocupaciones que pueden ser sustituidas por computadoras se enfrentan a un oscuro futuro; quienes se han capacitado para complementar y optimizar su uso, tienen un horizonte prometedor.

Si bien en términos románticos es posible pensar que el transporte mundial puede volver a encargarse a La Pinta, La Niña y La Santa María, en la realidad tal no es el caso, pues ello constituiría un lujo, en términos de los costos de todo lo importado, que pocos estarían dispuestos a pagar.

PUBLICIDAD

Igual lujo sería pretender volver, por la vía de aranceles prohibitivos y barreras no arancelarias, a la autarquía precolombina. Tampoco estarían muchos dispuestos a prescindir de las ventajas de la Internet.

Cómo complementar la globalización. En globalización, difícilmente hay vuelta atrás. Sin embargo, hay aristas que deben revisarse y adaptarse a los deseos y conveniencia de las mayorías. Una de ellas es que la globalización no tiene que implicar libre movilidad de las personas entre países.

Ni el Nafta (Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá) ni el Cafta (Tratado entre Estados Unidos y Centroamérica) incluyen esa movilidad que, hay que reconocer, es fuente de creciente oposición por parte de muchos habitantes de los países avanzados. La libre movilidad puede ser sustituida por movilidad selectiva.

El recargo a la remuneración del factor trabajo para financiar otras actividades de interés social ha de revisarse para reducir la “cuña” que opera entre lo que pagan los patronos (salario más cargas sociales patronales diversas) y lo que reciben neto los trabajadores (salario menos impuesto sobre la renta, contribuciones laborales a la seguridad social), pues entre más grande dicha cuña sea, más rentable será a las partes recurrir a la informalidad y a los patronos a la robotización.

La educación dual (teórico-práctica) y un eficaz esquema de aprendices ayudarán a muchos jóvenes (quienes enfrentan las tasas de desocupación más altas) a encontrar empleos dignos en un entorno globalizado.

También la educación continua y el reentrenamiento de adultos coadyuvará a hacer menos dolorosos los despidos por razones de competencia. La función del Estado, en sus departamentos a cargo de la redistribución a la Robin Hood (de rico a pobre, no al revés) y la provisión de bienes meritorios a quienes los requieren, es importantísima. Debe replantearse su papel en un entorno globalizado y cómo ha de gastar eficientemente los impuestos que de sus administrados recauda.

La función del Estado ciertamente no es pagar salarios altísimos, cada vez más pluses y conceder pensiones de lujo a sus servidores, quienes parecen haberse convertido en los más claros beneficiarios de su actuar.

El esquema tributario debe reconocer la enorme elasticidad que, en un entorno globalizado, tienen ciertas actividades a las alícuotas (e.g., impuesto sobre la renta empresarial, ingresos de actividades financieras) y reformar lo que proceda. Hay que reconocer la gran importancia que el impuesto al valor agregado (IVA) tiene en su financiamiento.

Si bien no podemos impedir que en Costa Rica llueva en octubre, sí depende de nosotros proveernos de un buen paraguas.

El autor es economista.