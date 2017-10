Desmemoriados perdemos libertad

Sin memoria, no somos; sin el canto que la evoca, desaparecemos; sin crítica social basada en la experiencia vivida, nos embrutecemos. Sí, necesitamos recuperar el sentido de la incomodidad, nacida de la memoria, para ejercer nuestra libertad.

La sociedad del consumo, en cambio, nos invita constantemente al contrario: para ella solo es válido lo que hace la vida más confortable, aproblemática y placentera; es decir, olvidando el pasado nos concentramos desmesuradamente en el presente y en su disfrute. Menos nos preocupamos de evaluarnos a nosotros mismos desde la memoria, más funcionales resultamos al mundo moderno.

Pero ¿debemos ser tan serviles, al punto de negar que nuestra autonomía incluye la memoria de lo que hemos hecho a los demás y viceversa? He aquí la paradoja: autonomía sin memoria equivale a egoísmo. Existe una relación intrínseca entre la libertad individual y nuestra dimensión social, porque crecemos como individuos en la medida en que las relaciones con otros nos van “haciendo”. Sea como buena influencia o como algo negativo, los demás han determinado nuestros sentimientos, reacciones, maneras de enfrentar el mundo, miedos, complejos; pero también nuestras virtudes, capacidades y coraje.

La memoria resulta esencial para comprendernos y orientar nuestro camino actual. Al negar la memoria, negamos la influencia que los otros han tenido en la constitución de lo que somos. Por ello, sin memoria perdemos libertad, porque no somos más capaces de adentrarnos en el mundo de nuestras motivaciones y deseos. Sin esta capacidad, nos volvemos víctimas de lo inmediato y de la satisfacción escurridiza que el mundo lleno de mercancías nos ofrece. No sería de extrañar que aquí radique esa fuerza que tiene hoy la indiferencia hacia el otro. Sin la memoria quedamos atados al solipsismo y al autoengaño.

Gozar del recuerdo. No tenemos, sin embargo, que ser ilusos. Tener memoria y usarla como medio para el crecimiento personal, no es algo simple y carente de complicaciones. Hacer memoria exige incomodarnos, porque revivimos lo pasado con sus felicidades y sus angustias. Así como nos podemos gozar de un recuerdo, otros nos martillan el corazón. Enfrentarse con lo que nos ha producido sufrimiento puede ser sanador, pero conlleva una gran carga emocional que tiene que manejarse con sabiduría y moderación para que se transforme en algo positivo.

No somos esclavos del pasado y eso lo tenemos que aprender a vivir, al mismo tiempo que hay que aceptar que ese pasado, de una u otra manera, nos ha condicionado. El presente, como el tiempo efectivo de la toma de decisiones y de la orientación existencial, depende del pasado, pero está también abierto al futuro, al cambio y a lo ignoto.

Es precisamente por esa apertura hacia el tiempo que aún no llega, donde surge la necesidad de repensarse como seres en relación. La memoria nos ayuda en esta tarea, porque en ella descubrimos que no hemos estado solos, que la historia la vamos entretejiendo juntos y que la próxima etapa de la vida también tendrá a otros como coparticipantes de nuestra existencia. Aquí es donde el sentido de la solidaridad adquiere profundidad y fuerza. La libertad, para que sea real, no puede prescindir del entretejido relacional, porque sería traicionar su más íntima esencia.

Hacer memoria no es otra cosa que entendernos junto a otros. Esta afirmación tiene implicaciones importantes. En primer lugar, porque nos indica una exigencia personal y radical: el imperativo de buscar un sentido a la vida. Esto implica ahondar en profundidad en una serie de preguntas que tienen que ver con lo que hacemos, con las actitudes que asumimos y con los proyectos que vislumbramos para el futuro.

Y, en segundo lugar, nos dice que este proceso reflexivo no puede ser en ajeno de los otros. La búsqueda de sentido no es una actividad individualista. Para que sea eficaz tiene que estar abierta a la alteridad. De lo contrario, carece de desafíos y, por tanto, de la flexibilidad necesaria para adaptarse a las vicisitudes históricas. La opción por defender un axiomatismo omnicomprensivo se cierra a la relación, porque los que lo mantienen se pretenden moralmente superiores. Por eso, se anquilosan en su propio orgullo y narcisismo.

Repensamiento. De lo anterior, se deduce que la memoria es un de repensamiento de lo que somos. Es una búsqueda incesante de razones, que pueden modificarse con el tiempo, pero que es necesario verbalizar para ser conscientes de nuestra auténtica naturaleza. No en vano, cuando hay un conflicto interpersonal, hacer memoria es urgente y vital, para encontrar sus causas, para autoevaluarse y para recapacitar las posibles vías de solución, si es que las hay. Vivir un conflicto al margen de la memoria crítica es cerrarse en la propia autosuficiencia. Como corolario, sería interesante comprender el conflicto con invitación a la superación del propio egoísmo, pero esto es una tarea que necesita, sin duda alguna, de una gran madurez psicológica y espiritual.

La memoria feliz, por otra parte, es equiparable con la celebración de la vida, al gozo que se experimenta al querer, a la paz que se disfruta en la amistad y a la satisfacción de la coherencia interior. El recuerdo y el pensar en el significado de esos momentos ayuda a superar las divisiones y los odios, nos devuelve el deseo de seguir caminando hacia un horizonte nuevo y a no tener miedo de la muerte.

Aunque parezca mentira, la memoria que celebra la vida no cae víctima de la angustia que supone la separación definitiva, el dolor nacido en la tragedia o la terrible impotencia que significa sentirse ajusticiado inicuamente.

Personas históricas, de alta talla moral, han afrontado su propio sufrimiento haciendo de su memoria una esperanza para un futuro nuevo. En el fondo, la memoria celebrativa, la anamnesis repetida, es fuente de inspiración y motor de acción transformadora. Sí, quien celebra la memoria de la vida, ejerce ya un cambio en el mundo, porque se sustrae al conformismo enajenador y paralizante.

La memoria, más que otra cosa, es siempre instrumento de redención y oportunidad de liberación. Ante la memoria, el opresor queda sin armas y sin sujetos sometidos; en otras palabras, comienza a ver destruido su ambicioso proyecto de injusticia.

Canto a la vida. Hacer memoria es cantar a la libertad, porque en ella las grandes personas se encumbran, mientras que los cobardes manipuladores sucumben. Por eso, la memoria es la mejor crítica de la historia, porque deja testimonio de los sentimientos y emociones impresos en la tradición oral de los pueblos.

Esto quiere decir que la memoria, en cierto sentido, evade los criterios modernistas de la historiografía, pero invita al estudio crítico de la historia del sentir popular. La memoria es fuente de una racionalidad diversidad al efecto–causa, porque refiere siempre al sentido que un grupo de personas dan a lo que han experimentado. En este sentido, la memoria es una oda a la libertad, porque su causalidad no sigue los parámetros de la implicación, sino del espíritu humano provocado y retado por la experiencia.

En fin, la memoria es como el realismo mágico, que nos lleva a mundos imposibles que, sin embargo, son mundos acaecidos, eventos vividos, resignificados y evocados literariamente. En la memoria lo fáctico se narra metafóricamente porque lo vivido va más allá de lo acaecido, porque nada de lo experimentado es un hecho incausado o insignificante para quien lo vive: hasta la rutina tiene una razón de ser, los objetos nos “hablan” porque son incorporados en el imaginario cultural.

En la memoria lo que somos, el pueblo que se reconoce en ella, encuentra un motivo real para comprometerse en la tarea de construir un mundo nuevo.

El autor es franciscano conventual.