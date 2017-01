Derecho de respuesta

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

En La Nación del 7 de enero se afirma que yo “debí renunciar” a mi inmunidad ante la acusación presentada en mi contra por Óscar Echeverría Heigold, por supuesta difamación y calumnia. Al respecto, aclaro lo siguiente:

Desde el momento en que recibí la nota informándome de la acusación que Echeverría Heigold acababa de presentar en mi contra, hice saber al presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez Desanti, que inmediatamente le entregaría mi carta de renuncia voluntaria e irrevocable a la inmunidad que mi cargo como diputada me otorga.

La nota periodística a la que me refiero es equívoca al afirmar que “debí renunciar”. Eso no es así . Yo he renunciado voluntariamente a dicho fuero, por tener interés de llevar hasta los más altos tribunales de justicia del país la denuncia sobre la situación de irrespeto a los derechos laborales en que supuestamente ha incurrido Óscar Echeverría Heigold, y que en el pasado y hoy sufren miles de trabajadores costarricenses.

Patricia Mora Castellanos

Diputada del Frente Amplio