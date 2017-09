Derecho de respuesta: No tengo nada que ver con el cemento chino

El periódico La Nación incluyó mi nombre en dos notas periodísticas del 15 de setiembre y una ilustración con una peculiar imagen que aparenta una angustia personal que no padezco, en relación con un tema que consterna a nuestra población.

Protesto y repudio, como cualquier otra persona honrada lo haría, que se me quiera relacionar injustamente con aparentes actos corruptos que en lo personal nunca he tolerado y que no toleraré.

Enérgicamente reclamo que me incluyeran en esa red, porque al hacerlo insinúan mi posible participación en actos que censuro. Rechazo por completo el tráfico de influencias.

Tuve una única y corta reunión con Juan Carlos Bolaños hace más de cuatro años, igual que las miles que he tenido desde que inicié mi participación activa en política, cuando era precandidato para el 2014.

En ese entonces, el señor Bolaños era un empresario ligado a la maquinaria de la construcción. Como es sabido, en ese momento ni siquiera participaba en la importación de cemento.

Desde entonces no me he reunido con él. No es mi amigo, no ha sido mi cliente, y no soy contacto suyo en nada.

Nunca hice gestión alguna y nunca conocí acción alguna para que se modificara el reglamento de importación de cemento. Nunca recomendé ni directa ni indirectamente el otorgamiento de ningún crédito a favor de ese importador de cemento. No tengo nada que ver en este asunto, ni nunca lo he tenido.

Hice pública mi solicitud para que se investigue todo lo que se tenga que investigar sobre los créditos otorgados en los bancos estatales con dineros públicos.

Le solicité a nuestra fracción en la Asamblea Legislativa que no se oponga a que se convoque a jueces o diputados, ni a ningún costarricense que deba comparecer para dar cuentas. Reconozco también a los diputados de nuestra fracción que han solicitado comparecer ante la comisión para esclarecer cualquier duda.

Lo que está pasando no es achacable a un partido que tiene 11 años de no estar en el poder, ni presencia alguna en juntas directivas bancarias. A quienes hay que pedir explicaciones directas es a los tomadores de decisiones y a los que otorgaron los créditos, sean nombrados por el gobierno del PAC o directivos bancarios nombrados por el gobierno anterior del PLN.

No acepto que se juegue con mi nombre, con mi honorabilidad, ni con mi lealtad hacia principios éticos que siempre he defendido como hombre honesto y de bien.

Rodolfo Piza

Candidato del PUSC