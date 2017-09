Derecho de respuesta: Nuestra participación en la transacción Coopelesca-Holcim

Con respecto a la publicación de la portada y de las páginas 4 y 5 del día miércoles 6 de setiembre, en la que se menciona a O&R Trust Services S.A. y mi nombre, así como el nombre de otros abogados que trabajan en nuestra firma, debo aclarar que previo a esa fecha mandé a La Nación un correo electrónico para explicar nuestra participación en la transacción de Coopelesca-Holcin, información que hoy reitero en este derecho de respuesta.

Coordiné como abogado la transacción realizada entre Holcim y Coopelesca para el traspaso de la planta hidroeléctrica Aguas Zarcas, específicamente la negociación, preparación y firma de un contrato negociado y firmado exclusivamente entre dos partes de derecho privado (Holcim y Coopelesca). Dicha transacción cumplió con todos los requisitos legales de aprobación previa y fue atendida por un grupo de abogados de nuestra firma, requeridos, conocidos y aceptados por ambas partes de la negociación en forma previa, y que en ningún momento incluyó a Alberto Raven Odio. En estas negociaciones y firmas de los contratos no hubo participación del Banco de Costa Rica.

Los documentos elaborados en nuestra firma, que se citan en la noticia, corresponden a la transacción de la venta de la hidroeléctrica, que es una transacción privada. El hecho de que el Banco de Costa Rica haya utilizado documentos e información de la transacción de la venta de la hidroeléctrica no solamente es normal, sino lo que le correspondía hacer, pero eso no significa, ni puede ser interpretado, como que nuestra firma, o alguno de nuestros abogados, haya mediado en las negociaciones o condiciones con el Banco de Costa Rica para la obtención del crédito a Coopelesca.

Sobre la participación de O&R Trust Services S.A.: En la transacción de venta de la hidroeléctrica se dispuso que la vendedora podría financiar parte del precio de la venta; lo cual es usual en este tipo de contratos. Por ello, las partes dispusieron crear un fideicomiso de garantía al cual se traspasarían en propiedad fiduciaria una pequeña cantidad de acciones de la hidroeléctrica vendida. Esta cantidad de acciones era proporcional a la parte del precio que no había sido cancelada en la fecha del cierre de la transacción. Para todos los efectos legales y de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio, los bienes que entran a un fideicomiso no le pertenecen ni a la sociedad fiduciaria ni a los dueños de las acciones de la sociedad fiduciaria; son bienes del fideicomiso. Es decir, la única función de O&R Trust Services como fiduciaria fue custodiar las acciones que le fueron entregadas hasta que el pago se verificara. Eso es lo que se hace en un traspaso en propiedad fiduciaria. Por los servicios como sociedad fiduciaria se acordó en el contrato de fideicomiso la suma de trescientos (300) dólares, que se utilizarían para cancelar los gastos administrativos y profesionales de constituir y administrar dicho fideicomiso.

O&R Trust Services S.A. es una sociedad fiduciaria, constituida por nuestro bufete desde el 2 de noviembre de 1999. Esta sociedad cumple con todos los registros, requisitos legales y auditorías para operar como fiduciaria con total transparencia y rendición de cuentas. La fiduciaria está al servicio de los clientes y abogados de nuestra firma. Las acciones de Hidroeléctrica Aguas Zarcas que fueron fideicometidas por Coopelesca ingresaron temporalmente y como propiedad fiduciaria y no como propiedad de O&R Trust Services S.A.

El que las acciones de O&R Trust Services S.A. pertenezcan a Alberto Raven Odio como socio de nuestra firma es meramente circunstancial, y no de ahora. Lo cierto es que él no tuvo participación ni conocimiento en dicha gestión del fideicomiso, que es una actividad normal de la sociedad fiduciaria, que solicita cualquier socio de nuestra firma y que es manejada por su administrador y no por su accionista, con todo el rigor que se requiere, y según los procedimientos establecidos para estos efectos.

Respecto del crédito que obtuvo Coopelesca del Banco de Costa Rica, ni el fideicomiso de garantía entre Holcim y Coopelesca, ni la Fiduciaria O&R Trust Services S.A., ni ningún abogado de nuestra firma, medió para la obtención del crédito bancario. Su intervención se limitó básicamente a certificar notarialmente y de forma transparente las acciones que estaban en propiedad fiduciaria, y la información de la sociedad fiduciaria O&R Trust Services.

Tampoco es cierto que “Coopelesca, Holcim y el BCR firmaran el contrato de crédito y el fideicomiso de garantía mediante los cuales el Banco financió a Coopelesca”. La firma del contrato de crédito entre el Banco y Coopelesca es una relación contractual exclusivamente entre la Cooperativa y el Banco de Costa Rica.

Tal y como se ha hecho público, todo lo anterior ya fue analizado e investigado por la Auditoría del Banco de Costa Rica, que confirmó que el crédito se tramitó de acuerdo con todas las normas y procedimientos aplicables y que no existió ningún conflicto de intereses, ni tráfico de influencias de ningún miembro de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica. Asimismo, se ha hecho público que Coopelesca es un cliente de muchos años del Banco de Costa Rica, calificado como A1 y que el Banco ha manifestado que no tiene ninguna preocupación sobre esta operación.

Claudio Donato Monge

Cédula 1-563-539

O&R Trust Services S.A.