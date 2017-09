Derecho de respuesta: Garantías y desembolsos están a derecho

Con respecto a la publicación del miércoles 20 de setiembre, titulada “Auditoría de BCR detecta anomalías con desembolsos de crédito de Sinocem”, aclaro:

1. Garantía mobiliaria. El artículo cita un informe de la Sugef donde supuestamente se indica que la garantía mobiliaria que forma parte de las garantías del crédito no se encuentra inscrita en el Registro de Garantía Mobiliaria y no puede ser un mitigador del préstamo. Sin embargo, ante consulta sobre dicho tema realizada por otro medio de comunicación, del cual recibimos copia de dicho informe –supuestamente de carácter confidencial– constatamos que efectivamente se refiere al tema, pero en términos totalmente distintos. En detalle, dicho informe indica que: “en el expediente de crédito no se determinó la existencia de información que justifique que esa garantía haya sido debidamente inscrita en el precitado registro de garantías inmobiliarias”. De esta cita se desprende que la observación de la Sugef remite claramente a la no existencia, en el expediente, de evidencia de la inscripción de la garantía, pero nunca afirma que esa inscripción no exista. Para su conocimiento y el de sus lectores, dicha garantía sí está debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo los números GM-649-2017 y GM-753-2017.

2. El mismo artículo comete un error importante cuando establece: 1. El hecho de que Sinocem pudiese pedir giros de dinero ante el ejecutivo de cuenta (indicado por la Sugef), 2. Y la necesidad de que dos subgerentes autorizasen los desembolsos (indicado por el BCR); como si ambos procesos fueran excluyentes. Esta afirmación en particular es una premisa totalmente errónea, ya que debe quedar claro que ambos puntos comprenden trámites complementarios y ambos deben cumplirse.

Por lo tanto, establecer inconsistencias entre la auditoría del BCR y el informe de la Sugef, en este punto en particular, es una premisa totalmente errónea.

Juan Carlos Bolaños Rojas

Presidente, Sinocem Costa Rica S. A.