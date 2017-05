Derecho de respuesta: Casos tramitados conforme a derecho

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

En la edición del 30 de abril, en el artículo “Usuarias de taxis, buses, Uber y tren quedan indefensas ante acoso sexual”, se consigna que, en relación con un caso que se tramita en el despacho, la persona ofendida “puso (sic) la denuncia ante el Juzgado Contravencional de San José, pero hasta ahora nada ha sucedido, pues el Juzgado alega que no tiene como notificar al taxista". Lo anterior no se ajusta a la realidad.

El Juzgado hizo las diligencias necesarias con el fin de localizar al imputado, se ordenó citación, pero no fue hallado en el lugar donde el Registro Civil ubica su presunto domicilio, circunstancia ante la cual el despacho no puede actuar de manera alguna, pues se encuentra en la imposibilidad de proseguir con la persecución.

No fue sino hasta dos días hábiles antes de la publicación que la persona denunciante aportó un número de placa para proseguir con la investigación, dato que el Juzgado no tiene forma de conocer si no es precisamente por medio de quien gestiona y, como se indicara líneas atrás, la persona denunciante aportó tal información solamente 48 horas antes de la publicación, cuando ya el despacho se había pronunciado en el sentido de que era imposible proseguir con la sumaria, dada la carencia de elementos para ello.

Sobre la tramitación del expediente que se menciona en la noticia de la ofendida de apellido Mora, caso en el que, según La Nación, “tampoco ha sucedido nada (...) y no avanza”. Tampoco es correcto. Para el momento en que se publicó el reportaje, el expediente ya tenía fecha para la realización de la audiencia oral y pública.

Tal como se desprende de lo explicado, en ninguno de los dos casos señalados en el reportaje ha habido desidia y se han tramitado conforme a la información con la que ha contado el despacho para localizar a los encartados.

Es esencial aclarar que el Juzgado hace todo lo posible para localizar a los denunciados, pero ello requiere que los denunciantes coadyuven; sin embargo, según el caso, esa labor de localización de los encartados es compleja, no siempre fructífera y no por causas atribuibles a las oficinas judiciales.

Es un hecho más que claro, desde el punto de vista, por ejemplo, demográfico, que las poblaciones no son estáticas, migran, se trasladan. Tal dinámica escapa al control de los registros y de las bases de datos a los que se puede echar mano para dar con direcciones y así emitir las notificaciones correspondientes.

Los dos asuntos del Juzgado de Contravenciones de San José a los que el reportaje se refiere han sido tramitados conforme a derecho y uno de ellos –aquel en el que La Nación afirma que nada ha sucedido y que no avanza– se encuentra para juicio.

Jessica Cambronero Guthrie

Jueza Coordinadora del Juzgado de Contravenciones