Derecho de respuesta: Banhvi trabaja con apego a la ley

En relación con el artículo de La Nación del 19/12/2016 titulado “Ministro lucha por controlar oficina que da bonos de vivienda”, aclaro que bajo mi gestión como gerente general, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) ha trabajado, sin excepción, como una entidad técnica financiera, que actúa bajo lo estipulado por leyes y reglamentos y no por ningún otro parámetro.

La legislación que cobija al Banhvi y a todo el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV), tiene normas firmes y amplias en cantidad, para el manejo del Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi), que es el que nutre de recursos a los bonos familiares de vivienda. Los bonos se aprueban mediante un procedimiento técnico que incluye el estudio y calificación de entidades autorizadas y el análisis y control del Banhvi. Cuando se trata de subsidios para familias en extrema necesidad, requieren la aprobación uno a uno de la Junta Directiva del Banco.

En el citado artículo, que tiene como fuente una entrevista al ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, se señalan algunas supuestas “anomalías” que ocurren en esta entidad y en particular en el Fosuvi, sobre las cuales es necesario aclarar e informar que esta gerencia, así como la Junta Directiva y personal del Banco hemos venido trabajando y buscando oportunidades de mejora en los últimos dos años, tanto por propia iniciativa como por recomendaciones de organismos de supervisión y control. Sobre cada aspecto en concreto aclaro lo siguiente:

Formalización. Se señala que a familias se le entregan las casas sin escrituras. Esto no es una práctica general del Banhvi ni de las entidades del SFNV. Cuando algún proyecto de vivienda concluye su construcción en los plazos establecidos y la casa no se entrega de inmediato al beneficiario, es porque otras instituciones del país, como AyA o municipalidades, solicitan obras constructivas extras no contempladas originalmente.

Estas obras atrasan el visado de planos en las municipalidades y, consecuentemente, el atraso de la individualización de escrituras en el Registro Nacional de la Propiedad. El Banhvi cumple en tiempo las inversiones y no tiene autoridad sobre otras instituciones. Ante esto, en algunos pocos casos, se han entregado viviendas bajo la figura legal del comodato, mientras se puede obtener la escritura. Respecto a este tema, ya la Junta Directiva del Banhvi solicitó una auditoría con el propósito de determinar las situaciones que limitan la oportuna liquidación de algunos proyectos y la consecuente entrega de las viviendas a las familias beneficiarias.

Costos. En cuanto a costos de proyectos habitacionales, igualmente, en el 28/10/2016 entró en vigor el “Procedimiento para la verificación de costos para proyectos financiados al amparo del artículo 59 de la ley 7052 y sus reformas, en la modalidad de compra de terreno en verde, construcción de obras de infraestructura y viviendas”, propuesto por la gerencia general, en el cual, en resumen, se establecen márgenes porcentuales máximos y mínimos (definitivos) de los costos directos que deben tener las diferentes actividades constructivas en un proyecto habitacional, así como porcentajes definitivos para los costos indirectos. Con esto se busca evitar la especulación en los costos de proyectos habitacionales.

Lugares y diseños. Sobre el tema de los terrenos donde se construyen los proyectos de vivienda, en el 12/12/2016 se aprobó y sometió a consulta el “Reglamento sobre tipología de terrenos aceptables para proyectos en la modalidad de compra de terreno en verde, construcción de obras de infraestructura y viviendas”, propuesto por la gerencia general, el cual, en síntesis, establece técnicamente puntuaciones para cada uno de los componentes de los terrenos que se propongan para construir proyectos habitacionales, por ejemplo: uso de suelo, acceso a servicios, diseños de sitio, desniveles, cimentaciones y nivel freático, entre muchas otras características cualitativas de las fincas.

Este reglamento provee de una metodología para la evaluación previa de las condiciones y bondades urbanísticas de los terrenos destinados a la construcción de proyectos de vivienda de interés social, con la finalidad de garantizar la adecuada inversión de los recursos públicos del Fosuvi.

Beneficiarios. En cuanto a selección de beneficiarios, la gerencia general elaboró y propuso a la Junta Directiva un “Procedimiento para la selección de beneficiarios de proyectos financiados al amparo del artículo 59”, en el cual, en resumen, el Banhvi proporcionará las listas iniciales de los beneficiarios de proyectos de viviendas, extraídas de fuentes objetivas como el SIPO del IMAS; datos aportados por entidades como Inamu, Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah); Defensoría de los Habitantes, municipalidades y asociaciones de vivienda, entre otras; listas que deberán ser validadas por las entidades autorizadas del SFNV, en cuanto a cumplimiento de requisitos.

La propuesta está actualmente en agenda de trámite. Adicionalmente, el Banhvi, mediante acuerdo de Junta Directiva, realizó una consulta de criterio a entidades autorizadas del SFNV; organizaciones gremiales de carácter nacional que actúan en el SFNV (Asecon, ACAN, Acenvi, FinanVivienda, Acavis y Comité de Vivienda Social de la Cámara Costarricense de la Construcción) sobre el proyecto “Metodología de Selección de Beneficiarios para proyectos financiados al amparo del artículo 59 de la Ley N° 7052” elaborada por el Mivah.

Funciones del Banhvi. Las funciones que el Banhvi ejecuta están establecidas y definidas por la Ley 7052 de creación de SFNV y ninguna de ellas se ha dejado de realizar. En el tema de bonos de vivienda se reglamentan los requisitos, se revisan y aprueban dichos subsidios con base en la legislación y procedimientos vigentes y se establecen y aplican los controles establecidos para la adecuada administración de fondos públicos.

A partir de la explicación anterior se concluye que lo señalado como anomalías o yerros del Banhvi constituyen, en la realidad actual, situaciones en las que ya estamos aplicando las mejoras, para subsanar falencias con que nos encontramos al inicio de la administración y que nos propusimos corregir.

Igualmente, para el trabajo cotidiano nos apegamos, sin objeción, a la legislación que emana de la Asamblea Legislativa, a las directrices del Poder Ejecutivo y recomendaciones de la Contraloría General de la República. En materia financiera somos supervisados y estamos sujetos a los dictados de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Luis Montoya Mora

Gerente general del Banhvi