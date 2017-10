Derecho de respuesta: Ausencias autorizadas

El periódico La Nación en la nota titulada “Diputado cobra dietas sin ir a las sesiones del BCR”, publicada el martes 10 de octubre pasado en la versión impresa, hace una serie de afirmaciones que no son ciertas.

Según el Departamento Financiero de la Asamblea Legislativa, los diputados no recibimos salario, sino una dieta fija al mes, regulada por el artículo 7 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Indiferentemente del número de sesiones a las que asista el diputado, ese monto nunca va a aumentar, pero puede disminuir si el legislador se ausenta de una sesión sin el permiso correspondiente.

La Nación indica que yo cobré las dietas sin haber asistido a la Comisión Especial Investigadora de Créditos Bancarios, lo cual no es cierto, porque no me compete a mí cobrar las dietas, sino, más bien, al Departamento Financiero rebajarlas cuando me ausente sin la debida justificación.

Por lo que cabe destacar que cada una de mis ausencias están debidamente justificadas y autorizadas por el presidente de dicha Comisión. Todo ha sido tramitado como la ley lo establece, cuidando siempre que haya el cuórum respectivo para no afectar el funcionamiento normal de la Comisión.

Abelino Esquivel Quesada

Diputado del Partido Renovación Costarricense