Decir que no

¿Se ha preguntado usted cuántas veces dice que no en medio de una conversa? Esta cifra le parecía exorbitante a mi gran amigo Julio O. Chiappini, allá lejos y hace mucho.

Bueno, él tenía un postulado sobre el asunto: nuestro idioma castellano es víctima de un extraño desvelo ante las palabras negativas (en términos lingüísticos, no morales); y arrojaba a la intemperie un puñado de adjetivos y verbos encabezados por el prefijo latino in, equivalente a un redondo no.

“Y a propósito, ¿quién dice temperie? –oigo aún sus rugidos–; ¡si cualquier andoba de barrio le echa la culpa de todo a la intemperie y se florea por ahí repitiendo la palabrita muy ufano! Pensálo”.

No hubo acuerdo entre nos y la estadística parecía remota. El castellano (lengua de 100.000 a 300.000 vocablos) fue y sigue siendo un hueso duro de roer y no se trata de arrimar números. Pero más de una vez el pensamiento de mi amigo cruzó por los años que me han cruzado (prueba de ello es un artículo que le dediqué 20 años atrás) y entonces algo ocurre. Ocurre hoy mismo, cuando leo, releo y confirmo un déjà vu electrizante en las hojas de cualquier revista o periódico: los in de ayer están ahora más vigentes que nunca y expresan, osados, el valor contrario a la voz que acompañan o decretan la ausencia de una acción. Ah… y sus reglas siguen inalterables: la pérdida de la “n” cuando la palabra base comienza con “r” o “l” y la sustitución por la “m” antes de embestir una “p” o una “b”).

¿Todo cambia? Hay un consenso general –la canción lo admite– de que el planeta Tierra está por cerrar y abrir una nueva era. Todo cambia. El avance de la ciencia y la tecnología desborda los límites de lo imaginario. La clonación humana, por su parte, cosecha éxitos que ponen a temblar al sapiens . La creación de minicerebros, la edición de genes, la generación de vacunas, el espacio abonado y ganado por la virtualidad son apenas muestras de un movimiento que tiene sus bujías encendidas.

No obstante, a la orilla de la cambiadiza realidad, existe una perseverancia, un cierto horizonte muy apegado a la mente y el corazón; y el lenguaje, sea por economía vitalista, confianza abierta o lo que fuese, ha jurado lealtad a ese código.

Las selvas, por ejemplo y sin excepción alguna, son impenetrables en el marco de esta fijeza; las arenas, incontables; las huellas, indelebles; el bastión, inexpugnable; el pantano, insalubre; el acero, inoxidable y la noche, inolvidable (“Noocchie…con tu luna y tu cielo” insisten Ricardo Mora y su guitarra y los versos cantados por Gilberto Hernández, a partir de 1939 en San José de Costa Rica).

De manera semejante, el traidor es infame; la charla, inacabable; las fortunas o daños, incalculables; el destino, incierto; los designios, inconfesables; la mirada, inescrutable; la sonrisa, inconfundible; el carácter, indomable; el amor y la paciencia, infinitos; la energía, inagotable; los esfuerzos, ingentes; el llanto, inconsolable; la furia, incontenible; la enfermedad, incurable; la lucha, infructuosa; la moral, intachable; el error jurídico, insanable; la juventud, impetuosa y lo que uno se olvidó de mencionar, estaba implícito.

Insólito, impávido, ingobernable. ¿Alguien puede ignorar que la voluntad es inquebrantable; la sorpresa, inaudita; la voracidad, insaciable y el acontecimiento, insólito? Conozco al menos una excepción: el filósofo español José Ortega y Gasset empleó la palabra sólito –en el sentido de acostumbrado, frecuente–, desafiando al prefijo del caso… sin el menor éxito.

Asimismo, un rostro es impasible; el juez, implacable; un cronista deportivo, impávido (no queda uno que sea pávido, palabreja que significa tímido); el Papa, infalible; el cobrador, insoportable; el portero, indiscreto; el campeón, imbatible; el amigo, inseparable; el novio rechazado por la familia de la novia, insolvente; el niño, inquieto y el país ingobernable (gran contribución, esta última, de la clase política).

Y el artículo presente, amigos lectores, si no paro aquí va camino de ser –¿ya lo adivinaron?– interminable.

El autor es escritor.