¿Por qué Costa Rica es cara?

En el exterior nos conocen por las riquezas naturales, el excelente clima, la democracia estable y el estatus neutral. Es decir, vivir en Costa Rica puede parecer ideal… hasta que se analizan los costos. Esta situación preocupa por su incidencia en el bienestar de la población, la competitividad y la atracción de turismo.

Entre las razones que podrían explicar el fenómeno están:

1. Los precios son altos porque los ingresos son altos. Según el Banco Mundial, Costa Rica clasifica como país de ingreso mediano alto, lo cual explica que el costo de vida (en términos del índice de precios al consumidor (IPC) y otros indicadores como el Big Mac de The Economist ) sea mayor que el resto de Centroamérica. Ello, si tomamos en cuenta la reconocida asociación entre ingresos altos y precios altos respecto de otros países.

Sin embargo, este factor no lo explica todo, ya que en los últimos años hemos superado en costos a otros países de la región con mayor nivel de ingreso per cápita, como Chile, Uruguay y Panamá.

2.Desigualdad del ingreso. La concentración del ingreso en el estrato superior hace que las personas de ingreso medio y bajo no dispongan de los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades. De ahí que las encuestas siempre señalen al costo de vida como uno de los principales problemas nacionales.

La reciente baja inflación no elimina esa percepción, pues los niveles o bases de precios aún se mantienen altos por la acumulación de inflación de dos dígitos en décadas anteriores.

Si el Banco Central logra mantener la inflación en un nivel cercano al 2%, el efecto de las bases se irá diluyendo en el tiempo y el país mejorará posiciones en el escalafón del costo de vida.

3. Baja productividad. Los altos costos laborales en el sector de bienes y servicios no transables (solo de venta interna) no se compensan con aumentos en la productividad (vea artículo publicado por este mismo medio titulado “Costa Rica: un país caro”, 25/11/2015), con estimación que hicimos para el 2010-2015, en la que el sector de productos que se comercian internacionalmente (exportaciones e importaciones) fue, en promedio, 1,7 veces más productivo que el de no transables.

4. Transacciones no contabilizadas en el IPC. Este indicador de inflación registra las variaciones de precios de bienes y servicios a partir de encuestas de ingresos y gastos de los consumidores. Por tanto, no considera precios de activos reales, como propiedades y terrenos, maquinaria y equipo, ni de activos financieros, como depósitos, divisas, bonos y acciones. Por ejemplo, es reconocido que las propiedades y terrenos han elevado mucho su costo en comparación con otros países, incluso más desarrollados.

Por otra parte, los márgenes de intermediación financiera son muy altos en Costa Rica, resultado de la ineficiencia de los bancos públicos y de la actitud de los privados, que, siendo más eficientes, toman ventaja de ello.

También se mencionan los usurarios intereses y comisiones que se aplican a tarjetas de crédito, ventas al crédito de comercio (que elevan los costos hasta 2 y 3 veces) y transacciones en divisas en los aeropuertos, sin control de la Sugef.

5. Costos injustificados por ineficiencia en la prestación de una gran variedad de servicios del gobierno y sus empresas. Esto resulta en trámites excesivos y engorrosos, largas listas de espera, proyectos que salen más caros de lo previsto (represas y carreteras) o por los que hay que pagar intereses por dilación de obra. Esta deficiencia continuará mientras no existan sanciones para los responsables.

6. Costos ocultos. Menciono el congestionamiento vial como el principal, pues crece exponencialmente. Las causas: inoperante planificación del Estado y, debido a la crisis fiscal, la disminución de gastos en infraestructura.

Para la primera, la solución es: a) reorganizar y colectivizar el flujo vehicular (horarios para vehículos de carga, interlíneas y paradas), en complemento con la construcción de trenes y tranvías modernos mediante concesión, b) aprovechar más el teletrabajo, c) ahorrar en el traslado de personas maximizando el uso de Internet para trámites institucionales y d) concluir el anillo periférico (pasos a desnivel para eliminar semáforos y rotondas) y construir otro externo que comunique ciudades sin tener que pasar por San José.

Para la crisis fiscal, la solución es una reforma integral para alinear egresos con ingresos, entre otros.

El autor es economista.