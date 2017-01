Contexto externo y desafíos para el 2017

El año pasado nos trajo muchos cambios de amplio espectro y desconcertantes, que debemos tener muy presentes de ahora en adelante y, especialmente, en un año de campaña electoral y el último completo para el gobierno Solís Rivera. Señalo los que creo más importantes.

Primero. EE. UU. eligió un nuevo presidente que basó su campaña en fustigar al establishment y, especialmente, en cuestionar la política bipartidista vigente durante por lo menos dos décadas, de promover la apertura comercial y la expansión de las inversiones de ese país en el resto del mundo, para crear un motor económico basado en las nuevas tecnologías y no en el sector manufacturero más tradicional.

Asimismo, ha indicado que reducirá el papel geopolítico de Estados Unidos, su liderazgo como adalid de las democracias liberales y el capitalismo global. También será más dinámico en impedir la llegada de inmigrantes a ese país, especialmente de los que lo hacen por vías ilegales y quienes no cumplan con estrictos criterios, incluido de tipo étnico o religioso. USA first no debería ser contradictorio a “EE. UU., socio principal de sus aliados”, pero parece que podría serlo. Las señales del presidente apuntan a cambios de fondo y forma que no reducen la incertidumbre.

Segundo. La Unión Europea (UE) se encuentra aún afectada por el bajo crecimiento económico, la escasa generación de empleo, alto endeudamiento bancario en varios de sus países y debilitamiento del consenso fundamental sobre los grandes valores y objetivos de esa unión.

Esas circunstancias podrían agravarse a raíz del brexit y de eventuales resultados electorales favorables a partidos alejados del consenso esencial entre socialdemócratas y demócratas liberales (en términos de valores y no de denominación partidaria), que están en la base del proyecto común europeo, surgido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial.

En el espíritu de la Ilustración, la UE le ha aportado a Europa y al resto del mundo una dinámica singular tanto en lo económico y social, como en la promoción de los derechos humanos y la defensa del Estado democrático de derecho. Lo que ocurra políticamente en Francia, Alemania, Holanda y otros bastiones europeos será determinante también para nuestro futuro, como lo serán los términos en que el Reino Unido termine su divorcio.

¿Prevalecerán en Europa las fuerzas centrífugas o centrípetas? ¿Se realizarán los cambios económicos y de distribución de funciones entre “Bruselas” y las capitales nacionales que parecen estar afectando a amplios sectores del común europeo?

Tercero. China ha ralentizado deliberadamente su crecimiento económico ante los desequilibrios y la insostenibilidad (económica, ambiental, social) causada por su muy rápido y sostenido crecimiento de varios años. A la vez, ha movido piezas para reafirmar su presencia y poder en un área que considera propia y esencial, aunque en ello choca con algunos vecinos y con EE. UU. Los anuncios de Corea del Norte sobre poseer capacidad nuclear capaz de golpear hasta a EE. UU. son muy preocupantes.

Cuarto. Rusia aparece como ganador de movimientos estratégicos en los últimos dos o tres años, al consolidar sus posiciones en Crimea y en Siria. En este último país, lo consigue en una alianza descarnada de real politik, tanto con el régimen de los Asad, como con Irán y sus proxis, el ejército no oficial de Líbano, Hizbolá. Su economía interna se ha debilitado, tanto por la fuerte baja ocurrida hace meses en los precios de los hidrocarburos, como por las sanciones económicas sufridas por sus movimientos geopolíticos. Resultado directo ha sido que el rublo se ha devaluado, igual que el poder adquisitivo general. No obstante, sus vastas riquezas hacen que esto no ponga en seria crisis al régimen.

Quinto. En América Latina, las economías del sur continental han terminado un ciclo de expansión fuerte, producto principalmente de las mayores exportaciones de productos primarios (minería, hidrocarburos, soja, carne y otros alimentos) y dentro de su diversidad se hallan en procesos de ajuste. En lo político, hay una retracción de Venezuela debido a su grave situación económica, social y política, aunque la radicalización interna del régimen podría volcarlo a un nuevo tipo de intervencionismo; ha habido cambios importantes pero no determinantes en Cuba, crisis e inestabilidad en Brasil, zigzagueo político en Chile acompañado por ralentización económica. En Argentina, el cambio político aún no ha producido los frutos económicos necesarios; hay expectativa y esperanza por los acuerdos de paz en Colombia y continuidad estable y diferenciada en Uruguay, Paraguay, Ecuador y Bolivia.

Centroamérica y México, aunque no crecieron tanto durante el bum económico suramericano, han mantenido su ritmo razonablemente, luego de la caída en aquellos países.

Los proyectos económicos de unión “multipaíses”, igual que en el pasado, no logran llegar a su consolidación (Mercosur) o avanzan para luego “esperar y ver” (Alianza del Pacífico) y algunas están en crisis, quedando el MCCA o SICA como el más antiguo y consolidado, aparte de las instituciones propiamente financieras (BID, BCIE, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina).

Las alianzas políticas (ALBA, Unasur, Celac) han decaído en todo sentido, tanto por el efecto de la crisis venezolana como por la agudización de diferencias políticas entre sus miembros, y algo que poco se dice: diseño erróneo, tanto por exceso de ambición conceptual y retórica, como por privilegiar lo político declarativo sobre otros aspectos. “La región” no parece haber aprendido que la verdadera posibilidad de consolidación de esfuerzos de unión está en el realismo de construcciones que respondan a necesidades de la población y no a iniciativas basadas en romanticismos carentes de impactos concretos.

Sexto. A pesar de todo lo anterior, la marcha de los cambios tecnológicos profundos continúa, para bien y para mal. Estos cambios ofrecen para países como el nuestro (pero para nada estamos solos en esto…), oportunidades de inversión (propia o externa) para mano de obra calificada y relativamente bien remunerada. Sin esto, el fuerte compromiso nacional con la educación, expresado entre otros en las altas cifras de inversión en ese sector, se vuelve ineficiente y hasta insostenible en el tiempo. No defienden un país educado quienes solo defienden elevadas asignaciones para el sector; lo hacen mejor quienes defendemos eso, pari passu con su buena asignación y uso correcto. Sin inversión en negocios, la educación no genera empleo; sin educación, la inversión genera empleo de baja calidad.

Recuerdo una frase de los años setenta del siglo XX, con la que los desarrollistas les respondían a los revolucionarios de izquierda: “lo único peor a la inversión extranjera es que no llegue la inversión extranjera”. Eran otros tiempos. Hoy casi todos reconocemos su importancia, aunque diferimos en cuanto a las condiciones para atraerla. Por ello, todo considerado, lo que más nos afecta sigue siendo lo que ocurra en EE. UU.

Los rezagos estructurales que padecemos, unidos a estos cambios, podrían hacer más complejo el marco de solución de los desafíos que como país tenemos. Junto al desempleo, principal fuente de pobreza, también tenemos un serio atraso en infraestructura, ligado al kafkiano aparato estatal que hemos construido por décadas y a la corrupción real y la asentada en el imaginario colectivo. Así, las relaciones público-privadas tan importantes en los grandes proyectos junto a las malas prácticas y cultura de servicio errónea entre amplios sectores encarecen, retrasan y desvirtúan obras indispensables para el mejor vivir general.

En conjunto, los elementos externos podrían producir un ambiente externo inestable que, a corto o mediano plazo, llevaría a tasas negativas de crecimiento económico mundial (en promedio), contrario a lo ocurrido todos los años desde 1950 (Martin Wolf, Financial Times 4 /1 /17), a aumento de tasas de interés internacionales, reducción de flujos de inversión externa hacia nuestro país y, como consecuencia, más dificultad de crear empleos decentes, presiones inflacionarias, pérdida de poder adquisitivo.

Todo esto cuando se requieren más recursos para prevención y adaptación ante el cambio climático, aumentar inversión en infraestructura, adoptar y adaptar nuevas tecnologías, etc. Y en lo interno, sistemas de contratación público obsoletos, contradictorios, inequitativos y que atentan contra la equidad.

Minimizar peligros externos. He planteado este marco general para aterrizar indicando que si de verdad queremos progresar hacia una sociedad con mejor calidad de vida, más solidaria con la gran mayoría de la población, debemos estar preparados y hasta demandar que en la próxima campaña electoral se señalen las dificultades existentes, los desafíos fundamentales, las oportunidades y sus condicionantes.

Con un diagnóstico realista y haciendo uso de las fortalezas propias, un liderazgo claro y decidido, audaz y dispuesto a perseguir acuerdos y trabajando desde el primer día, se pueden minimizar los peligros externos y potenciar las capacidades propias.

El actuar honradamente se debe dar por descontado y castigar si se viola. Pero ha de evitarse la siembra de sospechas y las generalizaciones infundadas. Ningún adulto costarricense es totalmente culpable ni completamente inocente por el estado de cosas. Reconocer esto permite pensar holísticamente y mirar a todos lados, no solo hacia donde a cada uno conviene.

El autor es economista.