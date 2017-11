La mejor política social no está divorciada de una buena política económica. Se trata de dos caras de una misma moneda y el vínculo entre ellas, como lo ilustran los resultados de las encuestas nacionales de hogares de los últimos años, es claro. Las acciones adoptadas en las áreas de infraestructura, tramitomanía, política fiscal, crediticia y cambiaria tienen, para bien o para mal, efectos directos en indicadores de bienestar social como los de pobreza. También en el índice de desigualdad, pues, mientras una alta proporción de costarricenses no tenga empleo y no exista otra forma de suplir a los hogares los ingresos que los salarios no aportan, la desigualdad será inevitable.