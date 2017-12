La práctica de someter a un proceso de licitación competitiva las compras de bienes y servicios, en particular cuando median montos elevados, es muy deseable, no solo en el sector privado sino, particularmente, tratándose del sector público. Los carteles deben ser preparados con esmero para no favorecer desde un inicio a algún oferente. También deben indicar los criterios que se utilizarán para calificar las ofertas y aclarar las dudas de los interesados. Las ofertas deben ser entregadas en sobres cerrados para abrirlos formalmente ante testigos. Finalmente, todo lo actuado debe quedar abierto a revisión, en particular, por los oferentes que puedan sentirse afectados.