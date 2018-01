Pero del dicho al hecho ha mediado mucho trecho. Como recién informamos (“Trámites de nueva vía a San Ramón tardarían tres años”), voceros autorizados del BCR indican que la etapa preoperativa tomará 1.126 días a partir de ahora, es decir, unos 37 meses, y la estimación debe ser tomada con un grano de sal, pues todavía no existe un cronograma de trabajo, no se sabe siquiera cuántas expropiaciones serán necesarias y no se cuenta con el diseño de la obra. Por tanto, no se sabe a cuánto ascenderían los peajes, aunque el ministro de Obras Públicas y Transportes estimó que el viaje San Ramón-San José-San Ramón podría superar los ¢4.000.