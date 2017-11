Las juntas directivas, como órganos de dirección máximos, nombran (responsabilidad in eligendo) a los ocupantes de cargos gerenciales, se aseguran de que actúen conforme con su mandato y también le dan seguimiento al desempeño (responsabilidad in vigilando). Los directores están llamados a delegar “la administración de las tareas operativas, pero no la responsabilidad, y deben rendir cuentas por la gestión de los recursos y por el seguimiento de las acciones”.