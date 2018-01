Pero el terreno es parte inseparable de la obra y ninguna obra está bien hecha si no se construye en el terreno apropiado. Si la grieta no se produjo en la pared de la represa, ocurrió en la represa de todas formas y de poco sirve distinguir entre “reparación” e “intervención”, sobre todo a la hora de encarar la factura. La piedra, claro está, no la construyó el ICE. Ahí ha estado por miles de años. En sí misma no necesitaría “reparación” y ni siquiera “intervención”, si no fuera porque es parte integral de una gran obra de infraestructura.