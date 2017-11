Si el problema del transporte va más allá del tren y exige una solución integral, cabe preguntarse por qué esos mismos mecanismos de financiamiento no son tomados en cuenta para enfrentar otros aspectos del problema. No todas las obras necesarias se prestan para darlas en concesión o ejecutarlas mediante otros tipos de alianzas público-privadas. Esa es razón de más para no dejar de aplicar el mecanismo cuando es posible, con el objeto de liberar los escasos recursos públicos para hacer las demás inversiones. No es realista pensar en el tren necesario, financiado con fondos propios. Por fortuna, las autoridades lo admiten. Falta extender el realismo a otros ámbitos.