Pero lo que nos interesa subrayar en este esquema curricular es la presencia de la música. No era únicamente el arte de producir sonidos gratos al oído: era una ventana hacia la Verdad, tenía un valor gnoseológico y epistemológico. Más que una mera destreza, representaba una forma superior de la inteligencia, una manera de vincularse al mundo. Y decimos esto porque a Costa Rica muy bien le caería absorber algunos conceptos del siglo de Pericles. La enseñanza de la música en nuestras escuelas primarias y en la secundaria es paupérrima. La mayoría de los alumnos toma las clases de música como una prolongación del recreo, o como un providencial espacio para hacer las tareas de otras materias que no se abordaron en la casa. Si las matemáticas sumen a nuestros estudiantes en el terror, la música es el ámbito para la chanfaina y el relajo. No es culpa de los profesores: el sistema entero está orientado de esta manera: ¿La música? Una disciplina de importancia secundaria, algo prescindible, una mera golosina.