Como forma de alcanzar cierto reconocimiento externo para este ejercicio, Ortega logró que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, tomara una decisión que consideramos desacertada. Consistió en suscribir, el 20 de enero de este año, un “memorando de entendimiento” para “impulsar y acompañar esfuerzos dirigidos al fortalecimiento político-electoral de la República de Nicaragua”. El gran problema fue que los compromisos no tocaron la composición del poder electoral, dominado directamente por secuaces de Ortega; tampoco las restrictivas reglas para la participación de los partidos, ni el papel gubernamental en la campaña. Así, desde el punto de vista institucional, se convirtió, más bien, en un apoyo técnico a lo malo existente, no en un instrumento para reformarlo. En la dimensión político-electoral, condujo a un simple “acompañamiento”, no observación y verificación a fondo, de las elecciones municipales. Como resultado, la delegación de la OEA “blanqueó” el resultado del proceso.