Válidas quejas del sector privado

EDITORIAL

El sector privado está en todo su derecho de formular críticas al gobierno por sus políticas públicas cuando son desacertadas, pues es el que impulsa la producción y crea riqueza, genera fuentes de trabajo y, sobre todo, paga los impuestos, tasas y tarifas de las que viven el Estado y sus instituciones. Ignorar esas críticas es una mala estrategia del gobierno frente a su mejor socio financiero.

El sector productivo, reunido en la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), presentó la semana pasada un recuento –balance anual– de las principales acciones gubernamentales en temas que los afectan y que merecen consideración.

Uno de ellos se relaciona con lo que denominan “el nuevo Estado empresario”. Por él entienden no lo que, en su época, fueron Codesa y sus subsidiarias –elefantes blancos que causaron graves pérdidas al Estado por ineficientes– sino, más bien, la reciente práctica del gobierno y entidades públicas de contratar servicios de índole privado con otras entidades estatales cuando para ello existe una amplia oferta de proveedores en el sector productivo privado. No es ilegal –se ampara en el artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa– pero sí inconveniente desde varios puntos de vista: anula la competencia, se viste de opacidad en precios y otros términos y condiciones, expande la acción de las instituciones a ámbitos que van más allá de sus competencias iniciales e invade actividades que son propias de la iniciativa particular. Esa práctica debe revisarse.

Otra preocupación, quizás más grave, es la iniciativa consentida por el gobierno de someter a referendo una iniciativa para crear el salario mínimo vital y elevarlo hasta un 35% sobre los niveles salariales de la actualidad. Es una iniciativa populista, muy peligrosa, que podría producir efectos económicos y sociales indeseables. Tratar de empujar ajustes salariales reales por encima de los incrementos nominales convencionales no es sostenible en el tiempo.

El mercado tiene sus equilibrios de oferta y demanda de trabajadores y sus correspondientes remuneraciones, basadas en las condiciones subyacentes de la economía. Si el equilibrio se rompe artificialmente, los excesos tienden a trasladarse a otras variables, como la inflación y –peor aún– el desempleo, que son más gravosas socialmente. Una mayor inflación tendería a corroer el poder adquisitivo de los asalariados y consumidores y a afectar la pobreza que a duras penas se logró reducir levemente este año. Si se aprobara, el paso siguiente, obligado, sería el control generalizado de precios, desabastecimiento y pobreza, como en Venezuela

La solución correcta es aumentar la producción hasta alcanzar tasas altas de variación interanual para que el empleo y los salarios reales puedan aumentar sostenidamente. Eso requiere, a su vez, otros cambios fundamentales sobre los que el sector privado también ha insistido: mejorar la productividad y competitividad con base en las propuestas de la Cámara de Industrias y varios organismos internacionales; modernizar las leyes laborales para permitir mayor flexibilidad; mejorar significativamente la educación, incluida la educación dual, para que responda más adecuada y prontamente a las necesidades de la nueva economía; aumentar la infraestructura, que es una fuente de trabajo, productividad y eficiencia; reducir de forma sostenida el gasto público e implementar una buena reforma del Estado antes de aprobar nuevos impuestos. Y, sobre todo, generar más confianza en las políticas gubernamentales para que los empresarios se decidan a invertir.

Este último factor es clave y en eso el gobierno de Luis Guillermo Solís ha quedado debiendo. Las señales que ha dado son, en algunos casos, insuficientemente claras y, en otros, más bien contradictorias. Ejemplos claros son haber trasladado una calle pública a vendedores informales y suspender el veto a las reformas al Código Procesal Laboral, ocurridas al inicio de la administración. Más recientemente, su prolongada defensa de los impuestos en vez de reducir gastos en forma sostenida, las preocupantes declaraciones de “apretar más duro a los contribuyentes” con base en la nueva ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, si no se aprueban más impuestos (vista por algunos como una velada amenaza), y el desganado compromiso con la racionalización de las prebendas y excesos salariales de los servidores públicos.

En buena hora decidió convocar a las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa el denominado proyecto del empleo público para racionalizar esas prebendas. La negociación de la fracción oficialista del PAC con la del FA y el PLN para aprobar ciertos impuestos sin incluir el proyecto del empleo público ni la regla fiscal, no habría dado buenas señales para el sector privado.