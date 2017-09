Maniobra politiquera

Miembros de la fracción legislativa oficialista solicitan la comparecencia del expresidente Óscar Arias para interrogarlo sobre su relación con Juan Carlos Bolaños, centro del escándalo cementero. El vínculo lo dan por probado a partir de una correspondencia entre el empresario, la Casa Presidencial y la Comisión Nacional de Emergencia (CNE).

Pero las cartas más bien apuntan a la inexistencia de una relación. El revólver humeante, según los sabuesos del PAC, es el oficio DP-5216-09, dirigido a Vanessa Rosales, presidenta ejecutiva de la CNE, para pedirle responder a una carta de Bolaños, recibida en el despacho presidencial el 19 de junio del 2009.

En esa fecha, Bolaños no había recibido préstamos para importar cemento. Tampoco había fundado Sinocem y faltaban seis años para el primer embarque de cemento chino. Si algún reclamo podría hacérsele a la administración Arias, es la preservación de barreras no arancelarias a la importación, vigentes hasta su remoción en pleno gobierno del PAC.

En junio del 2009 faltaban, también, seis años para que la administración Solís modificara las normas restrictivas y nadie había invocado el tratado de libre comercio para modificar los reglamentos bancarios, legalizando la aceptación de cauciones de aseguradoras privadas. Esos son, para bien o para mal, actos de la actual administración.

El oficio de la Casa Presidencial no lo suscribió Arias, sino la asistente directora del despacho, y solo le pide a Rosales dar respuesta a la carta de Bolaños. No le solicita ayudarlo, darle trato especial o atender de alguna otra forma sus quejas. La carta de Bolaños, por su parte, es una larga queja por los obstáculos burocráticos interpuestos al desarrollo de la reconstrucción de la ruta 36, entre Bribrí y Sixaola.

Bolaños había ganado la licitación con la empresa JCB Alquiler de Maquinarias S.A., pero la obra quedó paralizada por “problemas burocráticos”, según la misiva. En particular, Bolaños señaló la imposibilidad de obtener el material requerido porque una crecida del río lavó el depósito para cuya explotación tenía permiso y las autoridades tardaban en emitir la licencia para extraerlo de otro lugar.

La carta relata las infructuosas gestiones desplegadas para resolver el problema. Bolaños se queja de haber dirigido dos notas al ingeniero fiscalizador de la CNE, otras dos a la presidenta ejecutiva de ese organismo y una al Consejo Nacional de Vialidad sin lograr siquiera un acuse de recibo. Otra carta al ingeniero fiscalizador tuvo respuesta, “pero no una solución al problema de fondo”, dice Bolaños. Tampoco logró una solución de la Junta Directiva de la CNE y solo logró un acuse de recibo del jefe de la proveeduría de ese organismo.

“Además de las notas –escribe Bolaños– he tratado insistentemente de forma verbal en nombre de mi representada, buscar una reunión con las diferentes personas involucradas en este asunto para que a través del diálogo encontremos una pronta solución a este problema, sin embargo, no me han resuelto nada”.

El hombre que en este gobierno visitó la Casa Presidencial en siete ocasiones, una de ellas para hablar con el presidente, el empresario capaz de reunirse con ministros, diputados y magistrados, no lograba, durante la administración Arias, obtener un acuse de recibo de funcionarios de menor rango.

La carta al presidente advierte la posibilidad de emprender acciones legales. “No queremos entrar a litigar con el gobierno, con la administración, la idea que siempre ha tenido mi representada es trabajar en conjunto con el gobierno, a la par, no en contra…”. “Si entramos a litigar el asunto, se entrabaría para todas las partes y el único, directo perjudicado es el pueblo de Bribrí y zonas aledañas”.

Por último, Bolaños dice tener el propósito de salvar su responsabilidad y dejar clara la del gobierno “por todas aquellas pérdidas económicas que se pudieran dar”. A cambio de tantas razones, advertencias, quejas y acusaciones, la carta de Bolaños solo logró que la asistente del despacho pidiera a Rosales contestarle, porque nadie en la administración Arias parecía interesado en hacerlo y, mucho menos, en reunirse con él.

El comunicado de prensa del PAC dice que el oficio de la Casa Presidencial “...revela la relación entre el expresidente y el empresario Juan Carlos Bolaños. Dicho documento muestra que Arias Sanchez instó a Vanessa Rosales Ardón, quien era presidenta ejecutiva de la CNE, a atender y dar respuesta a Bolaños sobre la adjudicación de la licitación para la reconstrucción de la sección Bribrí-Sixaola de la ruta nacional 36”.

El diputado Javier Cambronero añadió que el expresidente “ocultó a los costarricenses sus reuniones y vínculos con Bolaños”, pero no se molestó en señalar una sola reunión y el único vínculo demostrado es la carta de un oscuro proveedor del Estado molesto por la indiferencia de la administración ante sus gestiones y la escueta nota de una asistente a la directora de la CNE para rogarle dar respuesta al quejoso.

Nuestro editorial del 12 de setiembre, en defensa de la investigación legislativa, advirtió: “La comisión también sufre ataques más sutiles. Uno de ellos, disimulado con las mejores intenciones, es la convocatoria de una larga lista de personas, no importa cuán tenue sea su asociación con los temas investigados o con Juan Carlos Bolaños…”. Más adelante, el editorial enfatizaba: “Mientras más comparecencias haya y más inútiles resulten, mayor la posibilidad de frustrar hallazgos significativos”.

Este último intento de desviar la atención y obstaculizar el esclarecimiento de los hechos es una nueva vergüenza para el PAC. No pasará de ahí si los diputados gobiernistas no presentan mejores justificaciones para su solicitud que, de otra forma, difícilmente será atendida. El ataque no es contra Arias, sino contra la comisión, y el país debe preguntarse por qué tanto interés en descarrilarla.