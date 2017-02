Errores superpuestos

EDITORIAL

La celeridad ofrecida en las obras contratadas con la Unops no se dio por los prolongados procesos de expropiación, aunque el Congreso acaba de reformar la ley para agilizarlos

Unops no cumple porque la enmienda a las expropiaciones no logró su propósito y los diputados no avanzaron en una nueva reforma porque el MOPT no les avisó que existe