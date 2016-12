Equidad en formación de especialistas

EDITORIAL

La Universidad de Ciencias Médicas (Ucimed) logró del Tribunal Contencioso Administrativo un fallo que obliga a la Caja Costarricense de Seguro Social a ofrecerle las mismas condiciones dispensadas a la Universidad de Costa Rica para la formación de especialistas.

La sentencia hace justicia y se suma al fallo dictado por la Sala Constitucional el 13 de mayo del 2015 que obliga a la Caja a firmar convenios con las universidades privadas para el desarrollo de sus programas de posgrado. Los magistrados fijaron un plazo de seis meses para cumplir la sentencia, pero la institución aseguradora no lo ha hecho.

La Caja, financiada con el dinero de todos los trabajadores, se siente con derecho de favorecer a la universidad pública. La denegatoria del trato igualitario parte de prejuicios absurdos y desemboca en una grave injusticia. Los estudiantes de las universidades privadas no son, necesariamente, los más favorecidos en lo económico. Por el contrario, en ausencia de una formación prácticamente gratuita, a expensas del erario, deben hacer el sacrificio de pagar sumas muy considerables por su matrícula.

La necesidad de ese sacrificio económico la determina la nota del examen de admisión de la UCR, en cuya aprobación más bien llevan ventaja los alumnos de colegios privados. Quien no alcanza la nota de “corte” para entrar a la carrera, debe encontrar otra vocación o hacer el sacrificio de formarse por su cuenta y no a expensas del Estado.

Esos alumnos y sus familias, en asocio con las universidades privadas, proveen médicos que al país no le cuestan un céntimo, pero el Estado les recompensa negándoles la posibilidad de cursar un posgrado. No es la primera discusión sobre el trato discriminatorio de la Caja hacia los estudiantes de universidades privadas. La institución pretendió cobrarles el internado, requisito final de graduación de los médicos, por el cual los alumnos de la UCR no pagan.

Durante el internado, los alumnos estudian y practican, entre seis meses y un año, en hospitales y clínicas de la Caja. Es decir, “aprovechan” la infraestructura de la institución. Pero para eso está la infraestructura y la pagamos todos, incluidos los padres de los alumnos de universidades privadas quienes, dicho sea de paso, también contribuyen a costear la formación de los médicos graduados en la UCR.

Los campos clínicos de la Caja para hacer el internado, así como la formación de especialistas, deben manejarse en condiciones de igualdad, sin prejuicios y según los requisitos establecidos. Es difícil comprender las limitaciones impuestas hasta ahora en el caso de los estudios de posgrado. Cuando le conviene, la Caja no cesa de atribuir sus largas listas de espera a la escasez de especialistas. Por motivos similares, los quirófanos de los hospitales públicos permanecen largas horas ociosos. Esa sí es una cara infraestructura de la cual nadie saca provecho, ni los alumnos de las universidades públicas, ni los graduados en centros de formación privados ni, por supuesto, los pacientes.

La capacidad instalada en la Caja permitiría brindar mejor servicio, reducir las listas de espera y aprovechar mejor el dinero gastado en horas extras. A esos efectos, la junta de notables nombrada por la presidenta Laura Chinchilla para estudiar la crisis financiera de la entidad recomendó abrir nuevos turnos de trabajo, lo cual exige más especialistas.

La disponibilidad de especialistas adicionales afectaría el bolsillo de los actuales, pero brindaría al país y a la seguridad social grandes beneficios. Bajo su manto de venerada institución pública, la Caja no debe constituirse en peón de la defensa de intereses económicos muy particulares.