Nos enfrentamos a una aguerrida competencia, en la que no hay espacio para la pasividad. El turismo es el motor de la economía nacional, fuente de empleo, progreso y bienestar social, pero no es obra de la casualidad, requiere acciones específicas y este importante evento viene a impulsar la inversión, el desarrollo turístico y la imagen del país como destino turístico, la cual solo perdurará en el tiempo si seguimos innovando y no bajamos la guardia.