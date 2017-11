He tenido la suerte de experimentar la sensación de la movilidad eléctrica y sus ventajas respecto del motor de gasolina o diésel. He viajado miles de kilómetros por varios países usando exclusivamente vehículos eléctricos. El conductor que experimenta la limpieza, el silencio y el poder de esta tecnología ya no quiere devolver las llaves del auto. Gobiernos y asociaciones de consumidores en todo el mundo deben colaborar para poner esta experiencia inspiradora al alcance de más personas.