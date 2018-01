Esos contrastes nos hacen vulnerables a la tentación autoritaria y, urgente, la necesidad de una renovación institucional que rescate y remoce nuestros ideales democráticos. Ese es el debate social al que debemos consagrarnos, en un tiempo electoral patológico, cuando uno de cada tres costarricenses no solo no sabe por quién votar, sino que no distingue diferencias entre las promesas de campaña. Todos: más casas, más educación, más empleo, más seguridad, más… palabras. Todo lo mismo. Para enfrentar los tiempos estrafalarios que vivimos, debemos reinventarnos. ¿Quién le pone ese cascabel al gato?