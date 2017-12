Hoy, 31 de diciembre del 2017, momento cuando por experiencia sé que nos hacemos tantas promesas sobre lo que queremos cambiar, mejores hábitos, practicar deporte, retomar ese sueño, nada más les digo no cejen en sus esfuerzos, no se autosaboteen, nunca es demasiado tarde para retomar un sueño pospuesto, no hay obstáculo que nos lo impida, si realmente nos lo proponemos.